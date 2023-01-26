Карраскаль – о «Фламенго»: «Ничего не было»

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль прокомментировал слухи, связывавшие его с «Фламенго» из Рио-де-Жанейро.

Спортсмен признался, что изучал информацию о его потенциальном переходе в бразильский коллектив, однако внимания ей не уделял, так как целиком и полностью сосредоточен на выступлении за «красно-синих».

«Ни на меня, ни на моего агента никто не выходил. Ничего не было! Не хочу, чтобы какие-то слухи выбивали меня из колеи», - приводит слова футболиста «Спорт-Экспресс».

ЦСКА в данный момент, имея в своём активе 29 баллов, занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.