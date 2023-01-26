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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карраскаль – о «Фламенго»: «Ничего не было»

26 Января 2023 • 10:26 Комментировать

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль прокомментировал слухи, связывавшие его с «Фламенго» из Рио-де-Жанейро.

Спортсмен признался, что изучал информацию о его потенциальном переходе в бразильский коллектив, однако внимания ей не уделял, так как целиком и полностью сосредоточен на выступлении за «красно-синих».

«Ни на меня, ни на моего агента никто не выходил. Ничего не было! Не хочу, чтобы какие-то слухи выбивали меня из колеи», - приводит слова футболиста «Спорт-Экспресс».

ЦСКА в данный момент, имея в своём активе 29 баллов, занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Фламенго Хорхе Карраскаль
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