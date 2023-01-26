Тарханов – о Слуцком: «В Казахстане много работы, хорошие футболисты»

Известный российский специалист Александр Тарханов высказался о потенциальном назначении тренера Леонида Слуцкого на пост главного тренера одного из казахстанских клубов.

Эксперт отметил небольшой по тренерским меркам возраст волгоградского наставника, 51 год, и сказал, что не считает казахстанский вариант продолжения карьеры логическим её завершением для Слуцкого.

«Если он примет такое предложение, то ничего страшного, в Казахстане много работы, хорошие футболисты. К тому же сборную тренирует россиянин Магомед Адиев», - приводит слова Тарханова «Матч ТВ».

Слуцкий трижды признавался РФС лучшим тренером года.