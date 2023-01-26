Карраскаль объяснил, почему не покинул Россию

Хавбек московского ЦСКА Хорхе Карраскаль высказался о том, почему не покинул Россию из-за политической ситуации.

«Я считаю, что это политическая тема, и сосредотачиваюсь исключительно на футболе. В клубе ко мне очень тепло относятся. Да и российский футбол мне нравится - лига довольно интенсивная», - приводятся слова колумбийского футболиста на страницах «Спорт-экспресса».

24-летний колумбиец выступает за «армейцев» с июля 2022 года. Контракт Карраскаля с москвичами рассчитан до июня 2026 года.

После 17 туров Российской премьер-лиги ЦСКА с 29 набранными баллами занимает пятое место в турнирной таблице.