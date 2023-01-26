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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Личка рассказал, что вёл переговоры с «Краснодаром»

26 Января 2023 • 09:20 Комментировать

Наставник «Оренбурга» Марцел Личка рассказал, что у него было предложение от другого российского клуба - «Краснодара».

«У нас был разговор на эту тему, но я сослался на контракт с «Оренбургом». «Оренбург» дал мне шанс показать себя в России. Я хотел отблагодарить клуб тем же, не мог бросить его на полпути», - приводит слова чешского специалиста «Матч ТВ».

После 17 туров Российской премьер-лиги «Оренбург» набрал 25 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.

Личка возглавил команду в августе 2020 года. Действующий трудовой договор 45-летнего специалиста с клубом рассчитан до окончания сезона-2022/2023.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Оренбург Марцел Личка
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