Ловчев оценил шансы Захаряна и Сперцяна заиграть в Европе

Бывший игрок московского «Спартака», а в настоящий момент футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мнением о шансах полузащитников Эдуарда Сперцяна («Краснодар») и Арсена Захаряна («Динамо») заиграть в Европе.

«Я не верю, что Захарян и Сперцян смогут заиграть в Европе. Очень много шума сейчас вокруг них, Захарян и Сперцян пока ничего не показали», - приводит слова Ловчева издание Sport24.

Ранее сообщалось об интересе к Захаряну со стороны лондонского «Челси». Что касается Сперцяна, то в услугах игрока заинтересован нидерландский ПСВ.

В текущем сезоне РПЛ Арсен провел 16 матчей, забил два гола и отдал пять ассистов. На счету Эдуарда девять забитых мячей и пять результативных передач в 16 играх.