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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карраскаль назвал главного авторитета в ЦСКА

26 Января 2023 • 08:38 Комментировать

Атакующий полузащитник московского ЦСКА Хорхе Карраскаль рассказал о том, кто из футболистов имеет наибольший авторитет в команде.

«Главный авторитет - это Игорь Акинфеев. Он - легенда ЦСКА и человек, которого все уважают. Еще назову Чалова, Хесуса [Медину], Мендеса, Сашу [Зделара], Дивеева, Кучаева, Облякова...», - передает слова колумбийского футболиста издание «Спорт-экспресс».

В нынешнем сезоне Акинфеев принял участие в 18 поединках «армейцев», в которых пропустил 19 мячей и пять раз сохранил ворота в неприкосновенности.

После 17 туров ЦСКА с 29 очками занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Акинфеев Хорхе Карраскаль
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