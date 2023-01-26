Карраскаль назвал главного авторитета в ЦСКА

Атакующий полузащитник московского ЦСКА Хорхе Карраскаль рассказал о том, кто из футболистов имеет наибольший авторитет в команде.

«Главный авторитет - это Игорь Акинфеев. Он - легенда ЦСКА и человек, которого все уважают. Еще назову Чалова, Хесуса [Медину], Мендеса, Сашу [Зделара], Дивеева, Кучаева, Облякова...», - передает слова колумбийского футболиста издание «Спорт-экспресс».

В нынешнем сезоне Акинфеев принял участие в 18 поединках «армейцев», в которых пропустил 19 мячей и пять раз сохранил ворота в неприкосновенности.

После 17 туров ЦСКА с 29 очками занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.