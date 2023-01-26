Карраскаль высказался о дерби ЦСКА - «Спартак»

Один из лидеров московского ЦСКА Хорхе Карраскаль поделился мнением о противостоянии со «Спартаком».

«Я прочувствовал противостояние ЦСКА и «Спартака» в третьем дерби. Когда в следующий раз выйду на поле против «Спартака», уже полностью буду понимать, что это такое - кровь в жилах закипит», - приводятся слова колумбийского полузащитника на страницах «Спорт-экспресса».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги ЦСКА расписал мировую со «Спартаком» со счетом 2:2.

После 17 туров чемпионата России «армейцы» занимают пятое место в турнирной таблице. Что касается «красно-белых», то они идут на второй позиции в РПЛ.