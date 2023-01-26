Тарханов высказался о переносе Суперкубка УЕФА из Казани

Бывший главный тренер екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов поделился мнением о переносе поединка за Суперкубок УЕФА из Казани в Афины.

«УЕФА вынужден был принять такое решение на фоне отстранения наших клубов от еврокубков. несмотря на этот перенос, хорошо, что проходят встречи УЕФА и РФС. Рано или поздно они должны к чему‑то прийти», - цитирует специалиста «Матч ТВ».

На встрече РФС и УЕФА обсуждали возможность возвращения России к международным турнирам, но пока конкретных решений принято не было. С февраля 2022 года команды из России отстранены от турниров под эгидой УЕФА.