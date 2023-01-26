Карраскаль назвал задачу ЦСКА на вторую часть сезона РПЛ

Колумбийский полузащитник Хорхе Карраскаль, выступающий за московский ЦСКА, высказался о шансах своей команды на призовые места в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Догнать «Спартак» и «Ростов» реально. Это именно та задача, которую мы намерены решить. Будем бороться изо всех сил, будем биться», - приводит слова южноамериканца издание «Спорт-экспресс».

После 17 туров «армейцы» занимают пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. На счету подопечных Владимира Федотова 29 набранных баллов. Столичный коллектив отстает от «Спартака» и «Ростова» на семь и шесть очков соответственно.