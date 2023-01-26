Шишкин: «Химкам» не место в РПЛ»

Экс-защитник московского «Локомотива» Роман Шишкин высказался о «Химках». По его мнению, подмосковный коллектив не соответствует уровню Премьер-лиги.

«Не вижу смысла мучить российский футбол такими клубами. В этом клубе больше околофутбольных тем, чем футбольных. «Химкам» не место в РПЛ. Они не соответствуют уровню лиги», - приводит слова Шишкина издание «Чемпионат».

Ранее стало известно, что РФС запретил «Химкам» регистрировать новичков.

После 17 туров Российской премьер-лиги подмосковный коллектив набрал 12 баллов и располагается на предпоследнем месте в турнирной таблице.