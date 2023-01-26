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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шишкин: «Химкам» не место в РПЛ»

26 Января 2023 • 07:43 Комментировать

Экс-защитник московского «Локомотива» Роман Шишкин высказался о «Химках». По его мнению, подмосковный коллектив не соответствует уровню Премьер-лиги.

«Не вижу смысла мучить российский футбол такими клубами. В этом клубе больше околофутбольных тем, чем футбольных. «Химкам» не место в РПЛ. Они не соответствуют уровню лиги», - приводит слова Шишкина издание «Чемпионат».

Ранее стало известно, что РФС запретил «Химкам» регистрировать новичков.

После 17 туров Российской премьер-лиги подмосковный коллектив набрал 12 баллов и располагается на предпоследнем месте в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Роман Шишкин
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