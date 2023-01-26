Селюк назвал лучший вариант для Дзюбы

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением касательно дальнейших перспектив 34-летнего нападающего Артёма Дзюбы. Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что опытный голеадор продолжит карьеру в «Пари НН». В клубе не подтвердили эту новость.

«Лучший вариант - переезд в арабские клубы. При этом Дзюба столько времени получал хорошую зарплату в «Зените», поэтому у него много денег, чтобы нормально существовать и жить», - приводит слова Селюка издание Metaratings.ru.

С ноября прошлого года Дзюба находится в статусе свободного агента. Последним местом работы нападающего был турецкий «Адана Демирспор». За эту команду форвард провел пять поединков и отметился одним забитым мячом.