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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Селюк назвал лучший вариант для Дзюбы

26 Января 2023 • 06:22 Комментировать

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением касательно дальнейших перспектив 34-летнего нападающего Артёма Дзюбы. Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что опытный голеадор продолжит карьеру в «Пари НН». В клубе не подтвердили эту новость.

«Лучший вариант - переезд в арабские клубы. При этом Дзюба столько времени получал хорошую зарплату в «Зените», поэтому у него много денег, чтобы нормально существовать и жить», - приводит слова Селюка издание Metaratings.ru.

С ноября прошлого года Дзюба находится в статусе свободного агента. Последним местом работы нападающего был турецкий «Адана Демирспор». За эту команду форвард провел пять поединков и отметился одним забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Селюк Артём Дзюба
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