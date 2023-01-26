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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент высказался о будущем нападающего «Динамо» Тюкавина

26 Января 2023 • 06:14 Комментировать

Футбольный агент Алесей Сафонов, который представляет интересы нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, высказался относительно будущего своего клиента.

«Во второй половине сезона никуда не уезжаем. Но, не могу представить, что он всю карьеру проведет в «Динамо». Я все-таки думаю, что мы в Европе поиграем», - приводит слова агента «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 20-летний нападающий принял участие в 22 поединках за «бело-голубых», в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

По итогам 17 туров «Динамо» с 29 баллами занимает четвертое место в таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Алексей Сафонов Константин Тюкавин
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