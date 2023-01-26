В «Пари НН» высказались о трансфере Дзюбы

Спортивный директор «Пари НН» Игорь Кудряшов отреагировал на новость о переходе нападающего Артёма Дзюбы, которую распространил посредством социальных сетей журналист Иван Карпов.

«Не в курсе», - ответил функционер на вопрос журналиста «Спорт-экспресса».

Ранее появилась информация, что Дзюба заключил с клубом из Нижнего Новогорда краткосрочный контракт до завершения сезна-2022/2023. Его заработок по договору составит 500 тысяч евро.

После 17 туров Российской премьер-лиги «Пари НН» набрал 19 баллов и располагается на 12-й строчке в турнирной таблице.