Дзюба подписал контракт с клубом РПЛ

34-летний российский центрфорвард Артём Дзюба определился с новым клубом. Как сообщил посредством социальных сетей журналист Иван Карпов, нападающий заключил трудовое соглашение с «Пари НН».

Согласно данным журналиста, инициатором трансфера Дзюбы является губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Контракт Артёма с «Пари НН» рассчитан до завершения нынешнего сезона. По условиям согласшения, нападающий заработает 500 тысяч евро.

Предыдущим местом работы Дзюбы был турецкий «Адана Демирспор». За этот коллектив Артем провел пять поединков в нынешнем сезоне и отметился одним забитым мячом.