Личка: «В «Оренбурге» я чувствую свободу»

Наставник «Оренбурга» Марцел Личка поведал о плюсах работы в сравнительно небольшом клубе.

«В «Оренбурге» я чувствую свободу. В большом клубе, например в «Спартаке» или любом другом, ждёт большое давление извне», - приводит слова Лички «Матч ТВ».

Специалист отметил, что сказанное касается не только российских команд, но также и популярных чешских и турецких клубов.

Коллектив из Оренбургской области в данный момент располагается на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 25 очков и отставая от первой пятёрки Российской премьер-лиги на четыре балла.