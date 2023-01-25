Кокорин сравнил свою игровую модель с той, что была у Роналдо

Российский футболист Александр Кокорин, выступающий за кипрский «Арис», поделился с болельщиками информацией о своей игровой модели.

«Для меня лучше всего подходит позиция нападающего или «десятого номера». Когда я начинал, тренеры пробовали ставить меня на фланги, и я мог хорошо себя показать, но мне лучше в центре. По крайней мере, это моё мнение. Я могу забивать и делать голевые передачи. Моя модель? Роналдо Назарио», - приводит слова спортсмена Foot Mercato.

Роналдо является двукратным чемпионом мира в составе национальной сборной Бразилии.

Кокорин – чемпион России в составе петербургского «Зенита».