Конти получил предложение полноценного контракта от «Локомотива»

Защитник Херман Конти получил от московского «Локомотива» предложение о заключении полноценного контракта на срок два с половиной года. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Права на 28-летнего защитника принадлежат лиссабонской «Бенфике», за которую аргентинец выступает с 2018 года.

«Железнодорожники» в данный момент находятся в очень затруднительном положении в Российской премьер-лиге – команда располагается на 14 месте и всего на один балл опережает подмосковные «Химки», находящиеся в зоне вылета.

«Бенфика» в свою очередь лидирует в турнирной таблице чемпионата Португалии.