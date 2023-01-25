Семак – о Кирше и Козлове: «Мы ими довольны»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об игре молодых футболистов Ильи Кирша, забившем гол в товарищеском поединке с «Аль-Биддой» (9:0), и Данилы Козлова, отдавшем голевую передачу пяткой в том же матче.

Специалист поведал о том, что тренерский штаб «сине-бело-голубых» хорошо знаком с возможностями вышеназванных молодых спортсменов, так как прошедшим летом они уже приглашались на сборы команды с берегов Невы.

«Сегодня один и второй хорошо выглядели, мы ими довольны. Посмотрим, как будут складываться дела дальше», - приводит слова Семака «Матч ТВ».

«Зенит» в данный момент является лидером РПЛ.