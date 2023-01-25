В «Волгаре» отреагировали на информацию об интересе «Торпедо» к Стефановичу

Спортивный директор «Волгаря» Олег Флегонтов высказался о возможном переходе нападающего команды Ильи Стефановича в «Торпедо». Ранее в СМИ появилась информация, что «автозаводцы» заинтересованы в подписании 26-летнего форварда.

«Да, «Торпедо» интересовалось Стефановичем, но мы не планируем с ним расставаться», — приводит слова Флегонтова Metarartings.

В текущем сезоне Стефановичем принял участие в 20 матчах с учетом всех турниров, в которых забил восемь мячей. Контракт форварда с «Волгарем» рассчитан до конца июня 2023 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 400 тысяч евро.