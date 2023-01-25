Агент Тюкавина: «Мы пока не обсуждали новый контракт с «Динамо»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, ответил на вопрос о возможном продлении контракта с «бело-голубыми».

«Мы пока ничего этого не обсуждали. Я не собираюсь это делать зимой. Команда готовится к сезону. Мы заранее обозначали, что во второй половине никуда не уезжаем, играем в «Динамо». Зачем лишний раз будоражить?» — заявил Сафонов «РБ Спорту».

В текущем сезоне 20-летний футболист принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал три ассиста.

Действующее трудовое соглашение нападающего с «Динамо» рассчитано до июня 2024 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Тюкавина составляет 7 миллионов евро.