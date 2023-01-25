Семак: «Что касается счёта 9:0, то это не тот аспект, на который сейчас обращаем внимание в первую очередь»

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал разгромную победу в товарищеском матче с катарским клубом «Аль-Бидда».

«Что касается счёта 9:0, то это не тот аспект, на который сейчас обращаем внимание в первую очередь. Важно было, чтобы игроки после длительной паузы почувствовали ритм игры, скорость и пространство», - цитирует Семака «Матч ТВ».

Кроме того, российский специалист отметил такой важный фактор, как отсутствие травм по итогам сыгранных 90 минут встречи, а также положительные эмоции, испытываемые от самого факта проведения данного товарищеского поединка.