Агент — о целях Тюкавина: «Забить как можно больше мячей»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал о целях игрока на оставшуюся часть сезона.

«Цель? Забить как можно больше мячей. Нет никакой отметки. Выходить в каждой игре и доказывать свою состоятельность», — приводит слова Тюкавина «РБ Спорт».

Представитель футболиста отметил, что у Тюкавина есть еще одна цель — завоевать место в основном составе, ведь пока он является игроком обоймы, но ему всего лишь 20 лет.

В текущем сезоне на счету форварда пять забитых мячей и три результативные передачи в 22 матчах с учетом всех турниров.

После 17 туров «Динамо» занимает четвертое место в чемпионате России, набрав 29 очков.