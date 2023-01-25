Тюкавин: «Спартаку» забивать круче, чем «Зениту»

Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал о своём любимом голе.

«Наверное, это мой первый гол за «Динамо», когда я пяткой забил «Спартаку». Не знаю, случайно или нет, но гол есть гол. Круче забить «Спартаку» или «Зениту»? «Спартаку», — заявил Тюкавин официальному сайту «бело-голубых».

Помимо этого, футболист признался, что самым памятным матчем для него является встреча с «красно-белыми» в финале Кубка России.

В текущем сезоне 20-летний нападающий принял участие в 22 матчах с учетом всех турниров, в которых забил пять мячей и записал на свой счет три результативные передачи.