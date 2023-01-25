Тюкавин рассказал, кто является его кумиром

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин ответил на вопрос, кто из спортсменов его вдохновляет.

«Мой кумир из детства – Криштиану Роналду. Как отнесся к его выбору нового клуба? Видимо он уже заканчивает карьеру. Мне он нравился в основном, когда он выступал за «Реал». Когда он вернулся в «Манчестер Юнайтед», я уже не так следил», — приводит слова Тюкавин официальный сайт «бело-голубых».

Напомним, в ноябре 37-летний Роналду покинул «Манчестер Юнайтед», а в начале января заключил трудовое соглашение с «Аль-Насром» из Саудовской Аравии.

В текущем сезоне португалец принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых забил три гола и сделал два ассиста.