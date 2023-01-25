«У «Спартака» состав укомплектован» — Бушманов

Российский тренер Евгений Бушманов поделился мнением о нынешнем составе московского «Спартака».

«После трансферов Тавареша и Дуарте у «Спартака» состав укомплектован. Должны еще вернуться Бальде, Мозес, Мартинс. Все позиции сильные, а состав весь укомплектован», — приводит слова Бушманова издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, 24 января «красно-белые» официально объявили о переходе защитников Алексиса Дуарте и Томаша Тавареша в клуб.

После 17 туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 36 набранных очков. В первом туре в 2023 году столичный клуб сыграет с «Уралом» (4 марта).