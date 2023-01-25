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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Юран ответил Садыгову

25 Января 2023 • 20:25 Комментировать

Известный российский тренер Сергей Юран отреагировал на резкие слова инвестора подмосковных «Химок» Туфана Садыгова.

Садыговым были высказаны три аргумента в пользу верности решения отстранения Юрана от тренерской должности в клубе из Московской области. Были произнесены следующие фразы: «он, видимо, считает себя великим. Только почему-то пока так себе команду и не нашёл», «была договорённость на короткий срок» и «Юран показывает не тот футбол, который нужен». Специалист ответил последовательно.

Во-первых, Юран сказал, что является футбольным человеком, не раз выполнявшим поставленные задачи, а без команды в данный момент находится из-за отсутствия подходящих предложений.

Во-вторых, эксперт сказал, что договорённости были зафиксированы на срок полтора года работы в подмосковном клубе.

«Считаю, кому-то нужно заглянуть в турнирную таблицу. Она как раз и показывает, в тот футбол при мне играли «Химки» или нет. Зато после моего ухода началось непонятно что», - парировал третий аргумент Юран в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Сергей Юран Туфан Садыгов
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