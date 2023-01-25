«Волгарь» арендовал полузащитника «Крыльев Советов» Липового

Полузащитник «Крыльев Советов» Данил Липовой пополнит состав «Волгаря».

Официальный телеграм-канал самарского клуба сообщил, что астраханцы арендовали 23-летнего футболиста до конца нынешнего сезона.

«У Данила есть абсолютно правильное желание – как можно больше играть и получать практику. Он молодой футболист с амбициями. Мы с пониманием относимся к его стремлению», — заявил спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко.

Функционер отметил, что клуб внимательно будет следить за успехами хавбека в новой команде.

В текущем сезоне Липовой принял участие в семи матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость полузащитника составляет 300 тысяч евро.