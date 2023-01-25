Селюк – о Слуцком: «КВНщик»

Футбольный деятель Дмитрий Селюк высказался об известном российском специалисте Леониде Слуцком.

«Лёня даже не сбитый летчик. Он КВНщик. Ему комфортно поучаствовать в каких-то юмористических передачах, спеть песенку. Ему надо этим заниматься», - цитирует Селюка «Матч ТВ».

Агент считает, что Леонид Слуцкий мог бы организовать продуктивное сотрудничество с такими деятелями, как Александр Масляков, Гарик Харламов или Павел Воля.

Леонид Слуцкий является трёхкратным чемпионом России в качестве наставника московского ЦСКА, трижды признавался лучшим тренером года по версии РФС.