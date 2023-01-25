Романцев: «Дзюба и Глушаков могут стать мощной центральной осью команды»

Легендарный наставник столичного «Спартака» Олег Романцев поделился своими мыслями касательно потенциального появления в одном коллективе российских футболистов Артёма Дзюбы и Дениса Глушакова.

«Если судьба сведёт их вместе, то Дзюба и Глушаков могут стать мощной центральной осью команды. Один, опасно открываясь на острие, будет продавливать оборону соперника, а другой — находить момент, чтобы отдать ему голевой пас», - приводит слова Романцева «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее Романцев уже высказывался по поводу уроженцев Москвы и Миллерово, а также вспоминал о выступлении за московский «Спартак» защитника Сергея Горлуковича.