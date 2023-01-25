Сергеев — о крупной победе над «Аль-Бидда»: «На соперника смотреть не надо — нужно отталкиваться от своей игры»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев прокомментировал победу в товарищеском матче над катарским клубом «Аль-Бидда». Форвард оформил хет-трик в этой встрече.

«Хочу поздравить «Зенит» и болельщиков с победой. Готовились эти дни под нагрузками. На соперника смотреть не надо — нужно отталкиваться от своей игры, того, в каком мы сейчас состоянии. Удалась крупная победа, но нам еще работать и работать», — приводит слова Сергеева официальный телеграм-канал «сине-бело-голубых».

Сегодня, 25 января, «Зенит» в товарищеском матче разгромил «Аль-Бидда» со счетом 9:0. Напомним, возобновление чемпионата России произойдет в начале марта.