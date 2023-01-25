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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Романцев – о Горлуковиче: «В свои 35 лет он сразу же стал для всех образцом и в тренировках, и в играх»

25 Января 2023 • 19:39 Комментировать

Легендарный наставник столичного «Спартака» Олег Романцев поделился своими воспоминаниями о появлении в команде защитника Сергея Горлуковича.

«Я вспоминаю, какие сомнения мы испытывали, когда думали о приглашении в «Спартак» Сергея Горлуковича — совсем не юного, да ещё и с далеко не простым характером. Но в свои 35 лет он сразу же стал для всех образцом и в тренировках, и в играх», - цитирует Романцева «Спорт-Экспресс».

Специалист также рассказал о том, что мяч, забитый Горлуковичем в ворота «Ростсельмаша» в сезоне чемпионата России 1996 года позволил москвичам бороться за золотые медали.

Также Романцев признался и в том, что рост перспективных футболистов при защитнике шёл стремительными темпами.

Эксперт выразил уверенность в том, что нечто подобное касательно молодых спортсменов может случиться и в ситуации с Глушаковым и Дзюбой, о которых Романцев говорил ранее.

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Евро-Футбол.Ру,
Олег Романцев Сергей Горлукович Артём Дзюба Денис Глушаков
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