Рассказов подпишет контракт с «Крыльями Советов» на 3,5 года

Защитник «Спартака» Николай Рассказов в ближайшее время станет игроком «Крыльев Советов».

По сведениям Sport24, футболист заключит с самарским клубом трудовое соглашение на три с половиной года. Ранее сообщалось, что 25-летний футболист перейдет в «Крылья Советов на бесплатной основе. Стоит отметить, что в контракте будет прописан пункт, согласно которому «Спартак» сможет вернуть своего игрока, заплатив самарцам более трех миллионов евро.

По информации СМИ, официально о переходе Рассказова из «Спартака» в «Крылья Советов будет объявлено 26 января.

В сезоне-2022/23 защитник провел 11 матчей во всех турнирах и забил один гол.