«Оренбург» намерен выкупить Оганесяна у «Спартака»

Александр Маньяков, агент нападающего «Оренбурга» Степана Оганесяна, высказался о будущем футболиста. Напомним, контракт 21-летнего игрока принадлежит «Спартаку».

«Конкретики по вопросу выкупа Оганесяна пока нет, «Оренбург» выразил желание и интерес выкупить Степана, но предметных обсуждений не было», — приводит слова Маньякова «Матч ТВ».

Представитель игрока заявил, что разговор по поводу возможного трансфера начнется в апреле или мае. При этом агент отметил, что Оганесяна не устраивает малая игровая практика в «Оренбурге», но после ухода форварда Владимира Сычевого ситуация должна измениться.

В текущем сезоне Оганесян принял участие в 15 матчах во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. Трансферная стоимость нападающего оценивается в 500 тысяч евро.