Президент «Оренбурга» сообщил, что клуб ещё не получил денег от «Крыльев Советов» за Сычевого

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал, что «Крылья Советов» пока не перевели нужную сумму за трансфер нападающего Владимира Сычевого.

«На прошлой неделе было общение с генеральным директором «Крыльев Советов». Он попросил сдвинуть дату условно до первого числа, то есть до конца января», — заявил Еремякин «Спорт-Экспрессу».

Функционер отметил, что клуб изучил свое финансовое состояние и после этого дал добро на отсрочку платежа, «Крылья» обязательно выплатят необходимую сумму.

Напомним, 26-летний Сычевой перебрался из «Оренбурга» в «Крылья Советов» текущей зимой. В сезоне-2022/23 на его счету 17 голов и 2 ассиста в 19 матчах во всех турнирах.