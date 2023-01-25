Шпинёв – о Жемалетдинове: «Всё в порядке, всё нормально, по плану»

Агент футболиста столичного «Локомотива» Рифата Жемалетдинова Вадим Шпинёв прокомментировал процесс восстановления спортсмена.

«Всё в порядке, всё нормально, по плану. Тренируется индивидуально, занимается с командой», - цитирует футбольного деятеля «Спорт-Экспресс».

Специалист заявил, что не станет давать ответ на вопрос о каких-либо определённых сроках, однако ещё раз подчеркнул, что все необходимые процедуры проходят в соответствии с ранее составленным планом.

В настоящий момент «железнодорожники», имея в своём активе 13 очков после 17 поединков, располагаются на 14 месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги.