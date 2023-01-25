Форвард «Зенита» Сергеев оформил хет-трик в товарищеском матче против «Аль-Бидда»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев забил три мяча в товарищеском матче против клуба «Аль-Бидда».

Первый свой гол в игре форвард забил на 54-й минуте, реализовав выход один на один с голкипером. За две минуты до окончания встречи Сергеев оформил дубль, перехватив мяч у чужих ворот и отправив его в сетку ворот соперника, а уже в добавленное время 27-летний футболист сделал хет-трик, великолепно открывшись под передачу от Андрея Мостового.

«Зенит» разгромил своего соперника со счетом 9:0. Помимо Сергеева, голами отметились Вячеслав Караваев, Зелимхан Бакаев, Александр Ерохин, Андрей Мостовой, Илья Кирш и Густаво Мантуан.