Проиграть «Аль-Бидде» было бы обидно: «Зенит» отгрузил 9 голов местному клубу на сборе в Катаре

В первом контрольном матче на ближневосточном сборе петербургский «Зенит» встречался с «Аль-Биддой».

Чемпионат мира в Катаре отгремел в конце прошлого года, но эта страна отнюдь не лишилась уважаемых футбольных гостей. Катар и раньше был одной из популярных локаций для российских клубов во время зимней паузы в РПЛ, и сейчас он таковым остаётся.

Многие клубы чемпионата России начали проводить товарищеские матчи раньше «Зенита» – в этом списке «Спартак», и ЦСКА, и «Локомотив», и «Динамо», и «Ростов». А вот лидер турнирной таблицы РПЛ оказался в этом плане «поздней пташкой».

Соперником команды Сергея Семака выступил катарский клуб из второй по силе лиги страны под названием «Аль-Бидда». В стартовом составе питерцев не было очередного бразильского новичка Ренана, но это и неудивительно, поскольку он присоединится к команде только в феврале.

Бразильский десант в лице Малкома, Клаудиньо, Дугласа Сантоса и Родригао не попал в заявку на матч по причине недомогания каждого из них. Не было информации о каких-то серьёзных травмах – видимо, это просто локальная перестраховка.

«Зенит» частенько критикуют за недостаочное внимание к своим воспитанникам, но в товарищеских матчах Семак даёт им кое-какие шансы. В частности, сейчас в основе «сине-бело-голубых» вышли полузащитники 18-летний Данила Козлов и 19-летний Владислав Саусь.

Теперь уже перейдём к самой игре. На пятой минуте зенитовцы разыграли угловой, и на подачу Кругового откликнулся Адамов, пробивший немного мимо створа. Вскоре и Вендел приложился по чужим воротам – на этот раз получилось в створ, однако в руки вратарю соперника.

«Зенит» владел большим игровым преимуществом, его превосходство в силе не оставляло сомнений. На 25-й минуте имел возможность открыть счёт выскочивший на рандеву с голкипером с левого фланга Мантуан, но не хватило Густаво точности в этом эпизоде.

Чуть позже ударом по воротам отметились и географические хозяева матча – попытку Тарека Хамеда от линии штрафной поймал Васютин. А на 38-й минуте Мантуан повторил трюк со смещением в центр с левого края, только на этот раз зенитовец поразил ближний нижний угол (1:0).

Вратарь «Аль-Бидды» Махмуд неудачно действовал в эпизоде с пропущенным голом и получил повреждение, из-за которого был вынужденно заменён. На перерыв команды ушли с минимальным счётом в пользу питерского «Зенита».

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Семак в перерыве сделал девять замен, оставив на поле только Кругового и Козлова. Компанию им на поле в составе питерцев с 46-й минуты составили Бязров, Караваев, Чистяков, Кирш, Барриос, Ерохин, Бакаев, Мостовой и Сергеев.

Зенитовцам удалось оформить гол из раздевалки. После возобновления игры «сине-бело-голубые» быстро заработали угловой удар, подачу с которого чётко замкнул 18-летний защитник Илья Кирш, отметивший таким образом свой дебют в основной команде «Зенита» (2:0).

Да и вообще, завидную результативность показали питерцы в начале второго тайма. Совсем скоро с интервалом в три минуты свои выходы один на один реализовали Мостовой и Иван Сергеев (3:0 и 4:0). А вот 22-летний полузащитник Дмитрий Сергеев участия в матче не принимал.

Более того, питерцы будто поймали голевую жар-птицу за самый хвост. На 62-й минуте Ерохин выполнил взятие чужих ворот после передачи Сергеева, на 68-й Бакаев сделал гол из прострела слева от Мостового, а на 69-й Караваев проткнул мяч в сетку после паса Козлова (5:0, 6:0 и 7:0).

Далее «Зенит» взял некую паузу, а в концовке вновь вспомнил о своей бескомпромиссности. На 85-й минуте Барриос заработал пенальти, с которого сам же проверил на прочность перекладину, но это ведь не страшно, правда?

Потому что Иван Сергеев в оставшееся мизерное время сделал счёт 8:0 и, наконец, 9:0. В последнем случае голевую передачу записал на свой счёт Мостовой. «Зенит» предстал в своём первом товарищеском матче 2023 года в могучей форме, и будут ли трепетать его следующие соперники?

Кирилл Иванцов