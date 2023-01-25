Корнеев: Дуарте не убедил, а Тавареш — талантливый игрок

Известный функционер Игорь Корнеев поделился мнением о переходе защитников Алексиса Дуарте и Томаша Тавареша в «Спартак».

«По первым впечатлениям качества Дуарте далеки от уровня игрока, которого предполагалось взять на замену Жиго. Меня не убедил, но уверен, что те, кто принимал решение по парагвайцу, знают лучше его качества», — приводит слова Корнеева «РБ Спорт».

По поводу Тавареша, это талантливый игрок, который может сыграть на разных позициях, но он только восстановился от травмы крестов, поэтому это риск, но хочется, чтобы ставка на него сработала, добавил функционер.

24 января «Спартак» официально объявил о трансферах Дуарте (контракт до 2027 года) и Тавареша (контракт до 2026 года с возможностью продления на один сезон).