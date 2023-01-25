«Спартак» бесплатно отдал Рассказова «Крыльям Советов» с опцией обратного выкупа за 3 млн евро

Защитник Николай Рассказов перебрался в «Крылья Советов» из «Спартака» на бесплатной основе.

Как сообщает «РБ Спорт», столичный клуб бесплатно отдал 25-летнего игрока самарцам, но в договоре есть пункт, согласно которому «Спартак» может выкупить футболиста обратно за 3 миллиона евро.

Источник отмечает, ради такого перехода Рассказов пошел на сильное понижение заработной платы. Вероятно, официально о трансфере защитника будет объявлено завтра, 26 января.

В текущем сезоне Рассказов принял участие в 11 матчах с учетом всех турниров, в которых забил один мяч. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 600 тысяч евро.