Мантуан рассказал, чем отличаются сборы в России от сборов в Бразилии

Нападающий «Зенита» Густаво Мантуан ответил на вопрос, чем отличаются сборы в России от сборов в Бразилии.

«Принципиальное отличие сборов в том, что здесь они длятся гораздо дольше. В Бразилии один сезон сменяется другим очень быстро, и еще есть чемпионат штата, Кубок страны и другие соревнования, поэтому календарь плотнее», — цитирует Мантуана «Матч ТВ».

По словам игрока, в Бразилии сборы длятся 15-20 дней, но упражнения похоже на те, которые сейчас в «Зените».

В сезоне-2022/23 на счету 21-летнего Мантуана три забитых мяча и одна результативная передача в 18 матчах во всех турнирах.