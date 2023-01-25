Молодой защитник Кирш забил в дебютном матче за «Зенит»

Защитник «Зенита» Илья Кирш отметился забитым мячом в товарищеском матче против клуба «Аль-Бидда».

18-летний футболист дебютировал за основную команду «Зенита» в контрольной игре на сборах против «Аль-Бидда». На 47-й минуте Кирш выше всех выпрыгнул после подачи с фланга и отправил мяч в сетку ворот соперника.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 19 матчах за «Зенит-2» и в одной игре молодежного первенства, в которых не смог отметиться результативными действиями.

На данный момент продолжается матч между «Зенитом» и «Аль-Бидда». За прямой текстовой трансляцией встречи можно следить на портале LiveResult.