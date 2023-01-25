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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гунько – про РПЛ: «Чемпионство будет решаться не очной встречей»

25 Января 2023 • 18:17 Комментировать

Трёхкратный победитель молодёжного первенства России в качестве наставника московского «Спартака» Дмитрий Гунько прокомментировал борьбу за золотые медали нынешнего сезона Российской премьер-лиги.

По мнению специалиста, «красно-белые» будут цепляться за три очка в каждом грядущем поединке чемпионата страны, так как именно такая расстановка приоритетов может позволить москвичам бороться с петербургским «Зенитом», являющимся «опытным борцом за чемпионство».

Помешать «Спартаку», сказал эксперт, могут как имеющиеся, в том числе и трансферные, возможности «сине-бело-голубых», так и неопытность наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля. Хотя касательно Абаскаля Гунько уточнил, что его молодость может выступить и на стороне «Спартака».

«Думаю, что после таких игр [с «Зенитом» в Фонбет Кубке России ] «Спартак», естественно, сдвигается. Команда всё больше и больше чувствует уверенность в таких матчах. Но чемпионство будет решаться не очной встречей», - приводит слова Гунько «Спорт День За Днём».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Чемпионат России Дмитрий Гунько РПЛ
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