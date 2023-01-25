Мантуан: Гол в ворота ЦСКА — один из самых важных голов за всю карьеру, теперь хочу забить «Спартаку»

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Густаво Мантуан вспомнил свой гол в ворота ЦСКА.

«Гол в ворота ЦСКА — один из самых важных голов за всю карьеру. Это был принципиальный матч, мы играли вничью, и я вышел на последние несколько минут в своей дебютной игре и забил», — приводит слова Мантуана «Матч ТВ».

Футболист признался, что ему очень приятно, ведь болельщики команды выбрали этот гол самым красивым в первой части сезона. Помимо этого, Мантуан заявил, что хотел бы забить «Спартаку», ведь «Зенит» борется за золотые медали именно с «красно-белыми».

В текущем сезоне 21-летний нападающий провел 18 матчей во всех турнирах, забил три мяча и сделал один ассист.