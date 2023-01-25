Алдонин — о Кубке Легенд: Сборная России ориентирована на победу, но само участие всегда добавляет настроения

Экс-игрок ЦСКА Евгений Алдонин ответил на вопрос, накладывает ли на него дополнительное волнение статус фаворита сборной России в Кубке Легенд.

«Вопрос ответственности здесь позади. Да, понятно, что домашний турнир, нашу команду считают фаворитом, но, если бы турнир был в другой стране, то принимающая сторона тоже являлась бы фаворитом», — приводит слова Алдонина «Матч ТВ».

Участник турнира отметил, что сборная России рассчитывает на победу, но сам факт участия добавляет всем настроения, хорошо, когда «Кубок Легенд» не ограничивается одним футболом.

Кубок Легенд пройдет с 10 по 12 февраля. В турнире примут участие сборные России, СНГ, Европы, Африки, Латинской Америки и команда звезд.