Алдонин — о Кубке Легенд: «С радостью принимаю участие в таких турнирах»

Экс-игрок ЦСКА Евгений Алдонин высказался в преддверии старта ежегодного турнира Кубок Легенд.

«С радостью принимаю участие в таких турнирах, ожидаю, конечно, получить удовольствие от турнира. Соберемся, сыграем, тем более формат интересный, думаю, что от участия будут только приятные эмоции», — приводит слова Алдонина «Матч ТВ».

Полузащитник отметил, что пока подготовка проходит индивидуально, но ближе к началу турнира будут совместные тренировки.

В 2023 году Кубок Легенд пройдет с 10 по 12 февраля. В турнире примут участие сборные России, СНГ, Европы, Африки, Латинской Америки и команда звезд.