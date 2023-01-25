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Биджиев: «Керк и Изидор не портили игру «Локомотива» эксклюзив

25 Января 2023 • 17:39 Комментировать

Бывший вратарь московского «Локомотива» и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал некоторые трансферные дела вокруг «железнодорожников». Речь о переходе из «Локомотива» в аренду в «Антверпен» нидерландского полузащитника Джирано Керка и о возможной аренде французского хавбека Вильсона Изидора «Лорьяном».

- Я не могу сказать, что Керк и Изидор как-то портили структуру игры «Локомотива». В принципе, они футболисты достаточно квалифицированные. Они сыграли достаточное количество матчей и находились в обойме практически всё время, когда не были травмированы.

То, что Керк уходит, и Изидор, возможно, тоже, – наверно, время сейчас такое, когда много иностранцев покидают наш чемпионат. На смену им приходят россияне – тот же Глушенков, тот же Пиняев. И у них появляется больше шансов закрепиться в основном составе.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Лорьян Чемпионат Франции Чемпионат России Антверпен Хасанби Биджиев Джирано Керк Вильсон Изидор
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