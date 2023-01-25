Валерий Гладилин: «Мне непонятны цели покупок Тавареша и Дуарте»

Футбольный эксперт Валерий Гладилин в интервью «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о покупке защитников Тавареша и Дуарте.

- «Спартак» подписал двух защитников: Тавареша и Дуарте. Как вы восприняли эти трансферы?

- Не знаю цели этих покупок. Видимо, надо осваивать бюджет. Есть план покупок. Это молодые и перспективные ребята, но я не знаю их силу. Если на них потом можно будет заработать – это другой вопрос. Потому что когда приходят два легионера, за которых заплачены деньги, они займут две позиции, на которых могли бы играть наши молодые ребята. В этом году своя молодежь начала появляться в составе, а получается, что теперь ребята прочно сядут на лавку. Какое у них будущее? Аренда? В любом случае они остановятся в росте, если не будут играть в основе. Придется менять клуб.

- Пока неизвестно, впишутся ли новички в команду. Наверное, рано кого-то отдавать?

- Сейчас есть две цели: обыграть «Зенит» и стать чемпионом или наигрывать состав на перспективу. Вторые – третье места не столь интересны «Спартаку». Тем более, мы не играем в Европе. А отодвинуть «Зенит» будет очень сложно. Так что я не понимаю цели появления этих футболистов в «Спартаке».

- Но ведь в защите как раз были проблемные позиции, и новички смогут их закрыть.

- Не надо забывать, что восстанавливаются травмированные. Плюс свои ребята набрались опыта. Я не вижу в обороне слабых позиций под уровень РПЛ. Мне кажется, что за время простоя без еврокубков набраться опыта могли свои ребята. У них была возможность играть. Тем более, для «Спартака» они бесплатные. Но я не знаю политику клуба. Если эти легионеры перспективные, то их правильно купили. А если обычные футболисты, которые есть и у нас - то брать их не стоило.

- Тавареш - один из самых перспективных игроков Португалии на позиции левого защитника. Значит, это игрок серьезного уровня.

- Может он и перспективный, но учитывая, что у нас нет еврокубков, он может в любой момент покинуть «Спартак». Надо работать с бразильцами, аргентинцами, уругвайцами, как это делает «Зенит». Там никаких трюков не будет. А испанцы, португальцы, французы в любой момент при той ситуации, которая складывается, разбегутся. Они спокойно могут разорвать контракт.

- Тавареш работал с Абаскалем в «Базеле». Вряд ли он так подведёт тренера.

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- Надо быть на сто процентов уверенными, что юридически он не сможет уйти.

- Из «Спартака», кстати, пока никто из легионеров не уехал. С чем это связано?

- С тем, что эти легионеры никому не нужны за рубежом. Если бы был интерес, и кто-то хотел бы их видеть, то их агенты давно бы устроили такие переходы. Ни один сильный футболист не будет играть в чемпионате, который находится вне топ-пять. Все хотят выступать в ведущих чемпионатах. Любой уедет, если поступит достойное предложение. Значит, эти ребята там никому не подходят и не интересны.

- За Дуарте со «Спартаком» боролась «Бока Хуниорс», а также им интересовался лондонский «Арсенал». Это же говорит о востребованности игрока?

- Я в не верю в то, что такие клубы хотели его видеть у себя. Если бы это было так, если бы была перспектива играть в одном из ведущих клубов АПЛ, он бы не поехал в чемпионат, который не входит даже в десятку лучших европейских первенств. Писать можно все, что угодно.

- Но может всё решили финансы?

- Если только он решил обкататься в нашем чемпионате, набраться опыта, а потом уехать.

- Для «Спартака» это тоже хороший вариант.

- Возможно. Но всё равно я считаю, что если брать легионеров, то из тех стран, о которых сказал ранее. А для таких ребят, как Дуарте, наш чемпионат – это сто процентов промежуточный вариант. Если у «Спартака» есть интерес заработать, вместе с агентами этих футболистов, это другой вопрос. Этот вариант, думаю, и прорабатывается. Ну а то, что они тут останутся, и станут ведущими игрокам, допустим, как Промес, я не верю.

- Сколько может продлиться период адаптации новичков в команде?

- Это сложный процесс. Они должны сперва научиться общаться. Языковой барьер играет большую роль. Нужно время, и чтобы приняли в команде. Если не принимают, то футболист не сможет заиграть. Они ведь придут на места своих ребят.

Елена Григорьевская