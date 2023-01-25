Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Вера: В России прекрасные поля, в Аргентине похуже

25 Января 2023 • 17:31 Комментировать

Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера поделился мнением о футбольных газонах в России и Аргентине.

«В России хорошие, можно даже сказать, прекрасные газоны. В том числе в Оренбурге. От этого в игре, на самом деле, зависит многое», — цитирует слова Вера Sport24.

Хавбек отметил, что в Аргентине большие стадионы, но инфраструктура и качество полей не радуют, по этой причине командам приходится играть в оборонительный футбол.

В сезоне-2022/23 Вера принял участие в 18 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и сделал четыре ассиста.

«Оренбург» занимает 7-е место в РПЛ, набрав 25 очков после 17 туров.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Лукас Вера
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Января
18:45 · Россия. Премьер-лига
Садыгов: «Никаких проблем у «Химок» нет, тем более с финансированием»
18:43 · Россия. Премьер-лига
Шишкин – о Дуарте и Тавареше: «Уровень этих новых ребят пока непонятен»
18:32 · Россия. Премьер-лига
Мантуан рассказал, чем отличаются сборы в России от сборов в Бразилии
18:25 · Россия. Премьер-лига
Молодой защитник Кирш забил в дебютном матче за «Зенит»
18:17 · Россия. Премьер-лига
Гунько – про РПЛ: «Чемпионство будет решаться не очной встречей»
18:16 · Россия. Премьер-лига
Мантуан: Гол в ворота ЦСКА — один из самых важных голов за всю карьеру, теперь хочу забить «Спартаку»
18:05 · Россия. Премьер-лига
Губерниев: «С удовольствием бы увидел Дзюбу в качестве футбольного эксперта» 2
17:54 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Я рад, что Салихова вспоминает и заботится обо мне»
17:52 · Россия. Премьер-лига
Алдонин — о Кубке Легенд: Сборная России ориентирована на победу, но само участие всегда добавляет настроения
17:43 · Россия. Премьер-лига
Алдонин — о Кубке Легенд: «С радостью принимаю участие в таких турнирах»
17:39 · Россия. Премьер-лига
Биджиев: «Керк и Изидор не портили игру «Локомотива» эксклюзив
17:31 · Россия. Премьер-лига
Вера: В России прекрасные поля, в Аргентине похуже
17:27 · Россия. Премьер-лига
Кокорин: «Зенит» — лучший клуб России за последние десять лет»
17:22 · Россия. Премьер-лига
Веретенников: «Сычевой и Промес продолжат выяснять отношения между собой за звание лучшего бомбардира»
17:19 · Россия. Премьер-лига
Барбоза: Тавареш — хорошее приобретение для «Спартака», но ему будет сложно привыкнуть к РПЛ
Все новости
Рекомендуем