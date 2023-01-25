Вера: В России прекрасные поля, в Аргентине похуже

Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера поделился мнением о футбольных газонах в России и Аргентине.

«В России хорошие, можно даже сказать, прекрасные газоны. В том числе в Оренбурге. От этого в игре, на самом деле, зависит многое», — цитирует слова Вера Sport24.

Хавбек отметил, что в Аргентине большие стадионы, но инфраструктура и качество полей не радуют, по этой причине командам приходится играть в оборонительный футбол.

В сезоне-2022/23 Вера принял участие в 18 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и сделал четыре ассиста.

«Оренбург» занимает 7-е место в РПЛ, набрав 25 очков после 17 туров.