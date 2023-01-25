Веретенников: «Сычевой и Промес продолжат выяснять отношения между собой за звание лучшего бомбардира»

Бывший наставник владивостокского «Луча» Олег Веретенников прокомментировал гонку бомбардиров нынешнего сезона Российской премьер-лиги.

«Сычевой и Промес продолжат выяснять отношения между собой за звание лучшего бомбардира. Но есть небольшие сложности у обоих футболистов», - цитирует Веретенникова «Матч ТВ».

По словам специалиста, в случае с футболистом столичного «Спартака» главная проблема состоит в пропуске им сборов «красно-белых», а в случае с российским игроком – в смене клубной прописки.

Также эксперт выделил игрока «Зенита» Малкома как одного из претендентов на первое место в бомбардирской гонке.