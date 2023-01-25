Барбоза: Тавареш — хорошее приобретение для «Спартака», но ему будет сложно привыкнуть к РПЛ

Известный футбольный агент Паулу Барбоза прокомментировал трансфер защитника «Бенфики» Томаша Тавареша в «Спартак».

«Тавареш — очень хорошее приобретение для «Спартака». Томаш — молодой, быстрый и выносливый игрок. Так же большим плюсом является то, что его знает Абаскаль — они уже работали вместе», — приводит слова Барбозы Sport24.

При этом агент считает, что Таварешу будет непросто привыкнуть к Российской премьер-лиге, потому что для игры здесь нужно иметь железный характер.

24 января «Спартак» официально объявил о трансфере 21-летнего футболиста из «Бенфики». Ранее сообщалось, что сумма сделки составила 3 миллиона евро без учета бонусов.